Югра реализует новый региональный социальный стандарт

В Югре к концу 2023 года откроется первый в регионе семейный многофункциональный центр. Это произойдет в рамках Национальной социальной инициативы от Агентства стратегических инициатив. Югра вошла в пятерку первых пяти субъектов федерации, где будет апробирован проект регионального социального стандарта, одной из важных частей которого станут семейные МФЦ. Они призваны обеспечить полный спектр услуг для семей с детьми в режиме «одного окна».

«Президент поддержал нашу инициативу, – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. – Благодаря цифровым технологиям очень много барьеров во взаимодействии граждан с государственными органами убрали. Однако Национальная социальная инициатива – это постоянные изменения в этом взаимодействии. Сегодня качество жизни мы измеряем не только по показателям валового продукта или объёму инвестиций на душу населения, но и по удовлетворенности людей социальной сферой, жизнью, средой, возможностями для самореализации».

Семейные МФЦ ориентированы на модернизацию структуры социального обслуживания, учитывая особенности семей, столкнувшихся с трудностями. Они предоставляют комплексное социальное сопровождение, включая консультации специалистов, анализ ситуации, разработку индивидуальных программ поддержки и контроль над их исполнением и эффективностью. Как сообщает департамент социального развития Югры, среди задач семейных МФЦ будут также и профилактика обстоятельств, обуславливающих сложную обстановку в конкретной семье, а также обеспечение полноценного доступа к социальным услугам. В дальнейшем этот опыт будет тиражироваться сначала по муниципалитетам Югры, а затем – в другие регионы.

«Социальный стандарт — это достаточно высокая планка для регионов в плане того, как работать с приоритетами совместно с жителями, бизнесом в социальной сфере, на какие вещи делать ставки, какая потребность сегодня существует в социальной сфере, какие проекты стоит запускать и какие ресурсы использовать», – пояснила Светлана Чупшева.

Важный аспект – усиление горизонтального межведомственного взаимодействия, которое позволит югорчанам меньше заниматься документами. Бюрократические структуры должны будут разобраться с этим самостоятельно и напрямую, без привлечения клиентов.

Стоит отметить, что семейные МФЦ создаются на базе бюджетных учреждений, ведомственных Департаменту соцразвития Югры – пока это «Ханты-Мансийский центр содействия семейному воспитанию» и «Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям». Они нацелены на обеспечение доступности услуг в различных жизненных ситуациях и являются ключевым элементом в стремлении региона к повышению качества жизни своих граждан.

Сейчас идет подготовка к открытию семейных МФЦ. В Ханты-Мансийске он будет располагаться по адресу: ул. Свердлова, д. 23, с телефоном (3467)32-07-91. Ожидается, что он откроет свои двери в декабре 2023 года. В Сургуте это случится позже – в марте 2024 года. Адрес этого центра – ул. Лермонтова, д. 9, телефон – (3462)34-10-30.

Вопросам развития социального стандарта во многом был посвящен форум «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления», который прошел в Ханты-Мансийске в сентябре этого года. «Общая тема форума: как современную экосистему государственного управления сориентировать максимально доброжелательно по отношению к человеку, а человека – на восприятие этой системы, чтобы он видел не барьер, а платформу, на которой удобно и безопасно», – отметила тогда губернатор Югры Наталья Комарова.