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​Наталья Комарова ответила на вопросы жителей Пыть-Яха

Губернатор Югры провела рабочую поездку в Пыть-Ях

​Наталья Комарова ответила на вопросы жителей Пыть-Яха
Фото admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает свои рабочие поездки по муниципалитетам автономного округа, основные цели которых – подведение предварительных итогов года, проверка ситуации на местах и сбор обратной связи от местных руководителей и граждан. С начала октября глава региона успела посетить восемь муниципалитетов, девятым оказался Пыть-Ях.

Во время своей вступительной речи Наталья Комарова напомнила землякам, что главная задача разговора – подвести итоги 2023 года и «сверить часы» по важным задачам на 2024 год. «Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года в Пыть-Яхе, по прогнозным данным, вырастет на 4 процента и составит к концу года 4,5 миллиарда рублей. По результатам инвестиционного рейтинга муниципальных образований Пыть-Ях входит в десятку первых», – отметила губернатор. Она также добавила, что в Пыть-Яхе уровень безработицы составляет всего 0,16 процента – почти в два раза ниже, чем в среднем по Югре (0,29 процента).

Также муниципалитет в 2020 году завершил адресную программу по расселению и сносу жилья, призванного аварийным до 1 января 2017 года, поэтому сейчас занимается старыми и непригодными для жизни домами, попавшими в соответствующий реестр 1 июня 2023 года. «Остались для расселения 30,8 тысячи квадратных метров — 43 деревянных многоквартирных аварийных дома. Задача посильная. Но необходимо одновременно создавать жилой фонд для переселения туда людей», – отметила Наталья Комарова.

Тепловая карта, подготовленная Центром управления регионом, показала, что основные запросы жителей Пыть-Яха связаны с благоустройством общественных территорий, состоянием дорог, условиями теплоснабжения и графиком общественного транспорта. Так, участники встречи обратились к Наталье Комаровой с жалобой на качество детской площадки на территории аллеи имени Сергея Есенина. Реальное исполнение не только не совпадает с презентованным проектом, а исполнение оставляет желать лучшего. Да и сроки сдачи (18 августа) уже давно нарушены. Глава города Андрей Морозов дал понять – все это время как раз потребовалось на устранение недочетов, и скоро площадка откроется: «Остался монтаж архитектурных форм. К концу месяца технологический процесс должен быть завершен».

В ходе разговора была затронута тема по строительству приюта для бездомных животных. Под эти цели выделен земельный участок, находящийся на территории, где ранее располагались очистные сооружения. Объект планируется открыть через год. А Наталья Комарова еще раз подтвердила свою принципиальную позицию – все животные должны иметь хозяев, приюты должны строиться с соблюдением определенных стандартов, и округ готов их софинансировать. «В Югре принята концепция обращения с животными. Главное, что к 2025 году в регионе не должно быть ни одного животного без хозяина: либо оно живет у вас дома, либо в приюте», – напомнила глава автономного округа.

В соответствии с планами на 2024 год, прописанными, в том числе, в народной программе «Карта развития Югры», в Пыть-Яхе запланирован второй этап благоустройства аллеи имени Есенина, новое общественное пространство «У озера» и кольцевая развязка в микрорайоне №8 «Горка». При этом жители могут повлиять на расстановку приоритетов на следующий год. Для этого нужно пройти опрос на портале «Открытый регион – Югра», и выбрать лучшие проекты 2023 года и самые важные инициативы на 2024 год, а также можно поддержать то или иное направление, которое станет главной темой Югры в предстоящем году. В завершение разговора Наталья Комарова отметила, что все жители региона – часть Команды Югры и Команды России, от которой зависит развитие и отдельных муниципалитетов, и автономного округа, и, в конечном счете, всей страны.

Для тех, кто не успел задать вопрос губернатору, были организованы консультационные площадки, где специалисты администрации и представители органов власти общались с жителями до последнего обращения.


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26 октября в 14:16, просмотров: 444, комментариев: 0
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ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
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