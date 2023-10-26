В Югре спасатели вызволили мужчину из автобуса с помощью спецоборудования

На трассе в Нижневартовском районе накануне, 25 октября, столкнулись вахтовый автобус и «Камаз». Одного из пассажиров автобуса пришлось вызволять с помощью спецоборудования.

Авария случилась на 26 км автодороги «Нижневартовск – Радужный». По предварительным данным, грузовик не успел затормозить на заснеженной дороге и врезался в заднюю часть автобуса.

В результате мужчина, который ехал на заднем сидении автобуса, оказался зажат между креслами. Его спасли сотрудники поисково-спасательного отряда «Центроспас-Югории».

«Прибыв к месту вызова, спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину 1991 года рождения из автомобиля. Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Он находился в удовлетворительном состоянии», - сообщили в пресс-службе учреждения.