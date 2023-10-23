Югорчанка оформила кредиты на 10 млн рублей и перевела деньги мошенникам

В Советском жертвой мошенников стала 46-летняя местная жительница. Она рассказала полицейским, что месяц назад ей позвонил мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело за финансирование незаконной деятельности.

«После этого растерянной советчанке позвонил псевдоспециалист банка, который сообщил, что для отмены платежа, оформленного от ее имени, необходимо срочно взять кредит и перечислить денежные средства на “безопасный счет”», - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

На протяжении месяца женщина, действуя инструкциям неизвестных, оформляла кредиты в банках города и переводила деньги мошенникам. Общая сумма ущерба составила порядка 10 млн 218 тыс. рублей.

Получив крупную сумму, аферисты не успокоились и стали убеждать югорчанку, что со счетами ее мужа также проводятся махинации. Опасаясь за деньги супруга, женщина рассказала ему о случившемся. Мужчина убедил жену, что она стала жертвой мошенников, и пара обратилась в полицию.