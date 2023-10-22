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​Годовая инфляция в Югре ускоряется — но ее уровень ниже, чем по всему Уралу и России

За сентябрь годовая инфляция в ХМАО ускорилась до 2,2 процента

​Годовая инфляция в Югре ускоряется — но ее уровень ниже, чем по всему Уралу и России
Фото: Росстат

Инфляция в годовом выражении в Югре ускорилась в сентябре 2023 года до 2,2 процента, свидетельствует Отделение Банка России по Тюменской области. Для сравнения: в августе этот показатель составлял 1,2 процента.

При этом уровень инфляции в регионе по-прежнему ниже, чем в целом по УрФО (4,63 процента) и России (шесть процентов). «Основные факторы повышения инфляции: ослабление рубля, увеличение издержек производителей и поставщиков, рост потребительского спроса, опережающий возможности расширения производства», — комментируют в региональном отделении Центробанка.

Продолжили рост цены на продукты: годовой темп прироста в сентябре увеличился до 3,07 процента после 1,22 процента в августе, — главным образом, за счет подорожания мяса и мясной продукции. «В сентябре на фоне ослабления рубля усилилось давление на цены со стороны издержек производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции из-за увеличения стоимости импортных кормовых добавок, оборудования и запасных частей к нему. Это привело к удорожанию в годовом выражении сосисок, сарделек и бескостной говядины, а также ускорению годовых темпов роста цен на свинину, мясо птицы и яйца. Дополнительным фактором ускорения роста цен на куриное мясо стала неблагоприятная эпизоотическая ситуация в ряде регионов России, ограничивающая возможности расширения производства мяса птицы», — объясняют рост цен на мясо в Центробанке.

При этом непродовольственные товары в Югре в целом по-прежнему дешевле, чем год назад: 2,09 процента, но годовое снижение цен замедлилось — в основном, за счет цен на легковые автомобили и бензин. «Ослабление рубля и рост потребительской активности привели к тому, что годовые темпы прироста цен на новые автомобили увеличились, а подержанные импортные автомобили стали стоить дороже, чем годом ранее, — отмечают специалисты регионального отделения Центробанка. — На протяжении большей части сентября вслед за повышением мировых цен на бензин росли и оптовые цены на российском топливном рынке. В результате увеличился годовой темп прироста цен на автомобильный бензин на автозаправочных станциях автономного округа».

Существенный рост цен наблюдается в сфере услуг: в сентябре годовой темп прироста вырос до 8,22 процента после августовских 7,34 процента в предыдущем месяце. За это стоит «поблагодарить» динамику цен на услуги в сфере туризма, связи, а также на аренду квартир. На последнее существенное влияние оказывает продолжающееся подорожание квартир в округе, притом что спрос на съемное жилье остается стабильным: «Как следствие, ускорился в годовом выражении рост платы за аренду двухкомнатной квартиры, а аренда однокомнатной квартиры в автономном округе стала дороже, чем годом ранее», — делают выводы аналитики Центробанка. Также растут цены на мобильную связь, что обусловлено увеличивающихся расходах операторов связи на модернизацию инфраструктуры на фоне растущего трафика.


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22 октября в 15:14, просмотров: 973, комментариев: 0
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ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
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