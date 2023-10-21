​Югорчане увидят звездопад в ночь с субботы на воскресенье

Жители ХМАО смогут увидеть звездопад в ночь с субботы, 21 октября, на воскресенье, 22 октября. В час с неба будет падать порядка 20 звезд, сообщили в Московском планетарии.

«Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек. Это достаточно быстрые метеоры, и они часто оставляют яркие следы-треки. Метеоры Орионид обычно белые, но иногда среди них попадаются и красные, и сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5m звездной величины», - говорится в сообщении.

Метеорный дождь, по сообщению астрономов, продлится до 26 октября, но пика он достигнет как раз в ночь с 21 на 22 октября.

«В 20-х числах октября достигнет своего максимума метеорный поток из созвездия Орион – Ориониды. Он действует ежегодно в октябре с максимумом активности около 21 октября», - уточнили в планетарии.