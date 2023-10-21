Полицейские раскрыли крупную кражу на месторождении Сургутского района

Сотрудники одной из нефтедобывающих организаций заявили в полицию о краже оборудования на месторождении в Сургутском районе. По их словам, неизвестный проник на станцию управления кустовой площадки и похитил четыре процессора управления.

Полицейские задержали подозреваемого - 27-летнего жителя поселка Федоровский. Мужчина пояснил, что работает в другой организации аналогичного направления. Из-за нехватки денег он ездил ночью по кустовым площадкам и искал имущество, которое можно похитить.

«В один из вечеров, злоумышленник проник на станцию управления кустовой площадки, откуда тайно демонтировал и совершил хищение четырех процессоров управления. Похищенное он планировал реализовать, но не успел, так как был задержан стражами порядка. Ущерб от преступных посягательств составил свыше 1,5 млн рублей», - сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.

Возбуждено уголовное дело о краже. Югорчанину грозит лишение свободы на срок до десяти лет.