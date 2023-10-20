В лесах ХМАО официально завершили пожароопасный период

В лесах Югры с 20 октября официально завершился пожароопасный период. Он действовал на территории округа с 28 апреля.

За время действия спецрежима пожарные ликвидировали 856 природных пожаров. А именно: 174 ландшафтных пожара на площади 28 тыс. га, 675 лесных пожаров на площади 65,4 тыс. га, 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га, сообщает телеграм-канал окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«Среди причин возникновения возгораний – грозовая активность (64% случаев), и человеческий фактор, переход огня с иной категории земель (36% случаев). При этом весной и осенью природные пожары в 92% случаях произошли из-за несоблюдения местным населением правил пожарной безопасности», - говорится в сообщении.

Во время действия пожароопасного периода югорчанам запрещалось сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры и использовать мангалы для приготовления пищи.