Губернатор Югры провела встречу с руководством и жителями Радужного

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает свои рабочие поездки по муниципалитетам автономного округа, основные цели которых – подведение предварительных итогов года, проверка ситуации на местах и сбор обратной связи от местных руководителей и граждан. Во время поездки в Радужный глава региона провела традиционную большую встречу с жителями.

В своем обращении Наталья Комарова напомнила участникам встречи, что их мнения, идеи и обращения будут включены в государственные и муниципальные программы, а также учтены при составлении бюджета на 2024 год. Глава региона также отметила важные достижения в социально-экономическом развитии муниципалитета. Например, объем инвестиций, привлеченных Югрой, вырос за первое полугодие 2023 года, он на 10 процентов больше, чем за тот же период 2022 года, и почти достиг планки в 700 млрд рублей. В свою очередь, объем инвестиционных проектов Радужного составляет 1,1 млрд рублей. «Инвесторы заинтересованы в развитии своих проектов, доверяют югорчанам и на этом фоне принимают соответствующие решения», – отметила губернатор.

В ходе встречи жители Радужного выразили свою обеспокоенность отсутствием отделений переливания крови в городе. Наталья Комарова отметила, что, хотя в настоящее время это не входит в планы правительства округа, идет активная разработка решений в этом направлении. «Никто не мог подумать, что в таких небольших населенных пунктах, как Радужный, Белоярский, Мегион, мы откроем центры гемодиализа. Но мы с вами сделали это, нашли возможность упаковать это должным образом для людей и создать комфортные условия для тех, кто нуждается в такой процедуре, – подчеркнула губернатор. – Вы знаете, что сейчас идет капитальный ремонт здания поликлиники. Появится оборудование для МРТ глазниц, которое есть не в каждом большом городе. В этой связи и станция, о которой мы говорим, сегодня не в планах, но они в разработке».

Глава региона также ответила на вопросы о проектах, включенных в «Карту развития Югры», по улучшению инфраструктуры, здравоохранения, транспорта и других тем, волнующих жителей Радужного. Также Наталья Комарова напомнила участникам встречи, что портал «Открытый регион – Югра» продолжает сбор идей для определения главной темы 2024 года в автономном округе, а также предлагает голосование по определению приоритетных проектов на следующий год. Это позволяет жителям активно участвовать в процессе формирования будущего и развития региона.