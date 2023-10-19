77 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в ХМАО за сутки

В Югре за минувшие сутки выявили 77 новых случаев коронавируса, днем ранее было 62. Новых заболевших зарегистрировали в 12 муниципалитетах. Больше всего в Ханты-Мансийске - 28, Нижневартовске - 16, Сургуте - 11 и Нягани - 8. В других городах и районах - от 1 до 3 новых случаев заражения, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«Среди детей – 10 случаев, среди рабочих – 21 случай, среди служащих – 22 случая, из них работники медицинских организаций – 6 случаев, среди пенсионеров – 12 случаев, среди прочих групп населения – 12 случаев», - говорится в сообщении.

Уточняется, что у 75 пациентов на момент выявления ковида наблюдались симптомы ОРВИ, еще у двух диагностировали пневмонию.