Как Югра покажет себя на выставке «Россия»

В Ханты-Мансийске прошла презентация экспозиции Югры, которая развернется на масштабной международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Ее открытие пройдет 4 ноября, а работать выставка будет до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции там откроют 89 регионов России, для каждого из которых будет выделен особый день для подробного и обстоятельного рассказа о своих ценностях и достижениях. Югра проведет свое мероприятие 23 ноября.

«В основу концепции заложен наш югорский слоган – «Увидеть Югру – влюбиться в Россию». Мы попытаемся показать всю многогранность нашего региона – это природные богатства, ресурсы, традиции и культура», – рассказал в ходе пресс-конференции первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

Созданием экспозиции Югры и проведением тематического дня автономного округа на выставке «Россия» занимается Фонд развития Югры. Выглядеть эта площадка будет как место проведения квеста «Путешествие по Югре». В его структурную основу легла особенность ландшафта Югры с извилистыми реками – так что и экспозицию решено сделать в зигзагообразном виде. В стенде будут установлены экраны, которые в прямом эфире будут транслировать происходящее в знаковых точках Югры.

«Наша задача – показать на стенде все времена года и основные места силы, это наши реки, традиционное прошлое. Самое основное и запоминающееся в нашей экспозиции – это фотозона «Археопарк», где можно сфотографироваться с мамонтом и услышать историю археопарка, – отметил генеральный директор фонда Роман Колупав. – В самом начале стенда, а мы его назвали «Увидеть в Югру – влюбиться в Россию!» интерактивный экран, на котором будет размещаться информация, которая для гостей выставки показывает, что сейчас проходит в Югре. Будет нарезка, где-то живые картинки, где-то в записи.

Мы стартуем с 4 ноября и первое мероприятие масштабное, которое проходит в Югре, это открытие лыжного сезона «Первый снег». Выкатка наших чемпионов. Возможность посмотреть, как наши чемпионы будут вкатываться в сезон».

На стенде автономного округа будут представлены достижения в науке, образовании, культуре, здравоохранении, туризме, а также экономике, промышленности, крупных инвестиционных проектах, сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

«Наш регион занимает первое место по добычи нефти и по выработке электрической энергии, второе место по добыче газа и по объему промышленного производства, занимаем третье место по инвестициям в основной капитал – это один из основных показателей, который характеризует инвестиционную привлекательность региона, и четвертое место по объему валового регионального продукта», – сказал по этому поводу Алексей Забозлаев.

Амбассадорами нашего региона на выставке станут известные жители региона. Например, боксер Руслан Проводников и олимпийский чемпион в тхэквондо Максим Храмцов представят успехи Югры в спорте, а исполнительница Вера Кондратьева – в культурной сфере. «Югра может привлечь внимание своей природой. Например, самая высокая точка Урала, самых древних гор находится у нас в автономном округе, – отметила певица в ходе пресс-конференции. – Также тот уникальный факт, что у нас проживают коренные народы Севера, которые ведут традиционный, исконный образ жизни. Проживают в лесах на своих стойбищах, ведут традиционное хозяйство. Мало где такое сохранилось. И это уже особенность нашего региона».

На выставке Югры будут представлены местные товаропроизводителями. Посетители смогут не только купить их продукцию, но и пройти мастер-классы по изготовлению различных предметов культуры Севера, побывать на выставках и кинопоказах, познакомиться с коллекциями дизайнеров из автономного округа.

А 23 ноября на выставке «Россия» пройдет День Югры. «Начнет его наш губернатор Наталья Комарова. Она расскажет, какие достижения по национальным проектам есть у Югры, – рассказал заместитель губернатора Сергей Афанасьев. – Поскольку 20 ноября начинается Югорский экономический форум, мы хотим его завершить деловой программой 23 ноября, где мы проведем роуд-шоу по особой экономической зоне и инновационному научно-технологическому центру».