Бастрыкин поручил разобраться с разваливающимся домом в Кондинском районе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным из ХМАО представить доклад о нарушении прав жильцов дома в Кондинском районе. Деревянный дом, построенный в 1960 году, еще в 2010 году включили в реестр непригодного для проживания жилья, однако новые квартиры людям не предоставили, сообщает пресс-служба ведомства.

«В СМИ сообщается, что деревянный дом в Кондинском районе ХМАО - Югре более 12 лет не признается аварийным, несмотря на то, что в 2010 году его включили в реестр. Глава СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Мокшину М.В. представить подробный доклад о ходе процессуальной проверки», - говорится в сообщении.

Уточняется, что жители дома были вынуждены были переехать к родственникам, так как проживать в здании опасно. При этом местные органы власти никаких мер к разрешению ситуации не принимают.