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В Сургутском районе обустраивают 30 контейнерных площадок

30 новых контейнерных площадок появится в Сургутском районе

В Сургутском районе обустраивают 30 контейнерных площадок
Фото: сайт администрации Сургутского района

В Сургутском районе продолжается обустройство контейнерных площадок. В этом году появится 30 новых. В Белом Яре построили 7 площадок, сейчас работы ведутся в Лямино, Локосово, Сытомино и Ульт-Ягуне, сообщает пресс-служба районной администрации.

«Был период, когда железные контейнеры и крыша были обязательным условием. Сейчас региональные операторы почти везде заменили железные контейнеры на пластик. Объем контейнеров стал чуть больше. Ежегодно до 2026 года департамент ЖКХ выделяет межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям в общих лимитах на год - 10 млн рублей на обустройство мест (площадок) накопления ТКО/КГО», - рассказала начальник отдела экологии и обращения с отходами департамента ЖКХ мэрии Татьяна Дударенко.

Количество площадок в каждом поселении рассчитывается с учетом количества жителей, плотности застройки и удаленности от жилых домов.


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Сегодня в 12:08, просмотров: 128, комментариев: 0
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