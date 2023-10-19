Свыше 59 млн рублей вернули югорчанам в качестве долгов по зарплате

В ХМАО за 9 месяцев 2023 года возбудили 17 уголовных дел по фактам невыплаты свыше двух месяцев заработной платы работникам. Потерпевшим возместили ущерб на сумму свыше 59 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«Восстановлены права 589 потерпевших. Удалось добиться почти 100-процентного показателя возмещения ущерба перед потерпевшими по уголовным делам, расследование которых в 2023 году было завершено», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что из трудовой инспекцией в следственное управление еженедельно поступают данные о выявленных фактах задержки и невыплаты заработной платы. После этого решается вопрос о проведении процессуальных проверок.