16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  97,3724   EUR  102,9059  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Пьяный водитель учинил массовое ДТП в Югорске, пострадала женщина

Женщина пострадала в ДТП с пьяным водителем в Югорске

Пьяный водитель учинил массовое ДТП в Югорске, пострадала женщина
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

В Югорске накануне, 18 октября, произошло массовое ДТП. Позднее выяснилось, что виновник аварии был пьян, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

ДТП случилось в утреннее время. По данным ведомства, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ- 2121» не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с движущимся впереди «УАЗом». От удара машину нарушителя отбросило на движущиеся в попутном направлении «ПАЗ» и «ВАЗ-2108». Травмы в аварии получила водитель «ВАЗа-2108», 52-летняя женщина.

«У виновника автоаварии имелись признаки опьянения. Процедура освидетельствования показала у водителя наличие 1, 569 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе», - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:58, просмотров: 65, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Проспект доктора Иванова 837
  2. В Ханты-Мансийске напротив ОКБ открыли парковку 763
  3. В парке микрорайона 20А в Сургуте готова новая тропиночная сеть и площадка для выгула собак 761
  4. ​Поставь авто на место! Новые правила использования паркинга от Сибпромстроя 759
  5. ​Сенатор попросил правоохранителей разобраться с информационным ажиотажем вокруг слов губернатора Югры 697
  6. Рядом с поликлиникой в Сургуте снесут гаражи, чтобы построить парковку 643
  7. В Сургуте пока не применяются электронные повестки для призыва срочников 640
  8. В Челябинске задержали мошенницу, которая обманом получала телефоны сургутян 579
  9. В Югре пенсионер на Sizuki сбил женщину на «зебре» 542
  10. ​Сургутянам предлагают выбрать важный проект на 2024 год 541
  1. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 6050
  2. ​Посмотрите на меня 1850
  3. Кардиостимулятор спас жителя Нефтеюганска от попадания тромбов в сердце 1695
  4. ​За все беды 1677
  5. Сургутянам рассказали о возможностях мобильного приложения «Госуслуги.Дом» 1666
  6. В Нефтеюганске закрыли единственный в городе кинотеатр 1460
  7. В Сургуте вынесли приговор по делу о доведении до суицида медсестры из травмцентра 1447
  8. Новую набережную откроют в Сургуте в следующем году 1433
  9. ​Сбер: через семь лет доля проектов комплексного развития территорий в строительной сфере в России вырастет в 8 раз 1413
  10. ​Возвращаемся к тому, от чего пытались уйти 1347
  1. ​Взрыв термоядерной бомбы в космосе над Сибирью в первую очередь отбросит на 30 лет назад саму Сибирь 6426
  2. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 6050
  3. «Жизнь в городе замерла»: бывшие сургутяне − о происходящем в городах Израиля 4539
  4. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 4440
  5. «Мы опробовали площадку с кинологом и собакой и выявили некоторые недостатки» 4206
  6. ​Живой труп 3451
  7. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 2813
  8. ​И так бывает 2756
  9. ​Как сейчас покупать квартиру — рассказал эксперт 2749
  10. ​Выбор делать придётся 2527

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика