Женщина пострадала в ДТП с пьяным водителем в Югорске

В Югорске накануне, 18 октября, произошло массовое ДТП. Позднее выяснилось, что виновник аварии был пьян, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

ДТП случилось в утреннее время. По данным ведомства, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ- 2121» не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с движущимся впереди «УАЗом». От удара машину нарушителя отбросило на движущиеся в попутном направлении «ПАЗ» и «ВАЗ-2108». Травмы в аварии получила водитель «ВАЗа-2108», 52-летняя женщина.

«У виновника автоаварии имелись признаки опьянения. Процедура освидетельствования показала у водителя наличие 1, 569 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе», - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.