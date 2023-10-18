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​Сургут лидирует в Югре по заболеваемости энтеровирусом

Заболеваемость энтеровирусом в ХМАО идет на спад

​Сургут лидирует в Югре по заболеваемости энтеровирусом
Фото: pixabay

В Югре стали меньше болеть энтеровирусом. Тенденция к снижению заболеваемости наблюдается с середины августа. За минувшую неделю, с 9 по 15 октября, в округе зарегистрировали 2,7 случая энтеровирусной инфекции на 100 тыс. населения. Это на уровне предыдущей недели (-4,4%) и ниже аналогичной недели 2022 года на 30,8%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В территориальной структуре ЭВИ доминирует население Сургута на 75,6%, Сургутского района – 8,9%, Нефтеюганска – 6,7%, Мегиона – 4,4%. В Пыть-Яхе и Нижневартовске зарегистрированы единичные случаи», - говорится в сообщении.

Большинство заболевших зарегистрировано среди детей (97,8%), доля взрослых составила всего 2,2%.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в ХМАО осталась на уровне предыдущей недели (102 случая на 10 тыс. населения) и выше эпидемического порога на 48,3%. В территориальной структуре доминирует население Сургута - на 37,5%, Нижневартовска – 13%, Нефтеюганска – 9%.


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Сегодня в 12:32, просмотров: 64, комментариев: 0
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