Сенатор Совета Федерации вступился за губернатора Югры

Сенатор Совета Федерации Эдуард Исаков охарактеризовал информационный ажиотаж вокруг слов Натальи Комаровой о том, что «мы не готовились к этой войне», как специально организованную кампанию по дискредитации губернатора Югры. «Ее отдельные слова трактуются на разные лады. Проплачиваются публикации в телеграмм-каналах, делают видеонарезки и монтаж, а потом скармливают эти сюжеты публике, выдавая за чистую монету. Такое поведение – удел либо психически нездоровых людей, либо заранее организованных кем-то провокаторов», – считает сенатор.

По его словам, Наталья Комарова – патриот России, и это очевидно тысячам неравнодушных югорчан. Губернатор вкладывает много сил в обеспечение мобилизованных из Югры всем необходимым, а также помогает в восстановлении мирной жизни в городе Макеевка (ДНР). В это время, считает Исаков, группа лиц по предварительному сговору ведет работу по дискредитации главы региона. «Прошу считать мое обращение официальным заявлением в правоохранительные органы с просьбой привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности. Всех, кто считает также, прошу присоединиться к моему заявлению», – резюмировал сенатор.