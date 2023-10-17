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​Наталья Комарова обсудила с руководством Нижневартовска предварительные итоги года и планы на 2024-й

Губернатор Югры провела рабочую встречу с главой и депутатами Нижневартовска

​Наталья Комарова обсудила с руководством Нижневартовска предварительные итоги года и планы на 2024-й
Фото admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с руководством города Нижневартовска, в ходе которой были обсуждены предварительные результаты социально-экономического развития города за текущий год, а также планы на будущий период.

«В текущем финансовом году бюджет города остается социально ориентированным. На отрасли социальной сферы направлен основной объем средств – 11,6 млрд рублей, что составляет почти 72 % от общего объема расходов, – отметил глава столицы Самотлора Дмитрий Кощенко. – К уровню аналогичного периода прошлого года расходы на социальную сферу приросли на 8,2 %, или на 880,4 млн рублей. На финансирование отраслей производственной сферы направлено 3 млрд рублей. Это на 11 % больше, чем в предыдущем году».

Наталья Комарова подчеркнула, что Нижневартовск продолжает быть лидером в создании благоприятного инвестиционного климата и развития конкуренции по итогам федеральных рейтингов. По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил 48 млрд рублей (увеличился на 1 млрд по сравнению с 2021 годом), напоминает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона. «Полагаю, что не весь потенциал города использован. Это базовое направление. Важно усилить работу», – нацелила коллег Наталья Комарова.

В рамках национальных проектов были достигнуты значительные результаты. Например, в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство» на 13% выросли субсидии и грантовая поддержка предпринимателей. А самих субъектов МСП в городе стало 12,5 тысяч, что благоприятно отражается на налоговых поступлениях к бюджет Нижневартовска.

Кроме того, важными достижениями стали реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и усовершенствование городской инфраструктуры в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Среди вартовчан растет интерес к инициативному бюджетированию. Положительным эффектом от повышенного интереса к этому механизму стало принятие решения об увеличении средств бюджета города на 2024 год до 50 миллионов рублей. По итогам конкурсного отбора из 17 проектов жителей победителями стали семь. В Нижневартовске появится топиар-парковка, будет выполнено благоустройство 7 микрорайона, сквера, тротуара вдоль улицы Героев Самотлора», – добавил глава города Дмитрий Кощенко.

Серия рабочих поездок губернатора Югры по всем муниципалитетам региона проходит в октябре-ноябре, ее основные цели – сбор обратной связи от югорчан, а также подготовка отчета правительства Югры за 2023 год и инвестиционного послания главы автономного округа на 2024 год.


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Сегодня в 19:07, просмотров: 78, комментариев: 0
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