В МФЦ Югры для граждан доступны 103 услуги

Правительство Югры на заседании под председательством губернатора Натальи Комаровой утвердило расширение списка государственных услуг, которые будут предоставляться гражданам в МФЦ региона. В рамках обновления списка были добавлены две ключевые услуги, направленные на поддержку экскурсоводов, гидов-переводчиков и регистрацию коллективных трудовых споров. С учетом этих нововведений общее количество государственных услуг, доступных через МФЦ, достигло 103.

Цифровизация госуслуг в Югре происходит в постоянном режиме. В ходе недавнего эфира, посвященного «Услуге без чиновника», Наталья Комарова озвучила, что в настоящее время более 205 востребованных услуг уже доступны в электронной форме на Едином портале. Всего за текущий год жители Югры обратились за услугами на портале более чем 9,5 миллиона раз. Из них 83 услуги имеют статус массовых и социально значимых.

С усиленным внедрением цифровых технологий, 11 услуг в сфере социальной защиты и 1 услуга в области природопользования в настоящее время доступны без необходимости обращения к чиновникам. За текущий год на эти услуги было принято 17 694 решения, из которых 14 390 оказались положительными.

«Наша цель заключается в предоставлении жителям Югры возможности получения всех необходимых государственных и муниципальных услуг в цифровом формате, доступных 24 часа в сутки, здесь и сейчас, в несколько кликов», – подчеркнула глава региона.

Важным элементом обеспечения доступа к услугам остаются офисы МФЦ. Чат-бот, способный помочь с оперативной записью на прием и уведомлением о готовности документов, продолжает свою работу, обеспечивая удобство для жителей региона.