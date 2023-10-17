Югорчанину грозит реальный срок за попытку подкупить автоинспектора

Водителю из Ханты-Мансийска грозит реальный срок за попытку дать взятку автоинспектору. Полицейский деньги не взял, а против 49-летнего мужчины возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Водителя автомобиля Hyundai Creta задержали в вечернее время в районе ул. Чехова. Мужчина заметно нервничал и имел явные признаки опьянения. Он согласился пройти медосвидетельствование, которое подтвердило предположение полицейских.

«Нарушитель, желая избежать привлечения к ответственности, решил дать полицейскому взятку. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудника полиции о недопустимости передачи взятки и наступления за данное противоправное деяние уголовной ответственности, гражданин положил 39 900 рублей в бардачок служебного транспортного средства», - рассказали в пресс-службе полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 291 УК РФ. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы взятки.