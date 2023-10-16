314 новых случаев коронавируса выявили в ХМАО за неделю

В ХМАО за неделю с 11 по 16 октября выявили 314 новых случаев коронавируса. Неделей ранее было 218. Таким образом, заболеваемость ковидом за неделю выросла почти на треть.

Новые заболевшие зарегистрированы в 21 муниципалитете Югры, сообщает пресс-служба окружного правительства. Больше всего в Ханты-Мансийске - 85, Сургуте - 59, Нижневартовске - 39, Урае - 23, Кондинском районе - 17, Нягани - 16 и Нефтеюганске - 14. В других городах и поселках зарегистрировано от 1 до 9 новых случаев заражения.

На момент выявления у 311 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 - пневмония, у одного заболевание протекало бессимптомно.

Вылечились от ковида за минувшую неделю 255 человек, за весь период пандемии – 268 736 югорчан. Умерли за весь период 2 618 человек.