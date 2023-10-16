Югорские родители могут присоединиться к всероссийскому проекту «Здоровое поколение»

Жителей ХМАО приглашают присоединиться к всероссийскому проекту «Здоровое поколение», запущенному с целью оказать помощь родителям в воспитании здорового поколения. Исследования показывают, что у каждого четвертого ребенка в России есть проблемы с рационом. Формирование правильных пищевых привычек с детства является важным фактором здоровья.

Университет персонализированной диетологии и нутрициологии (УПДН), опираясь на многолетний опыт работы, разработал благотворительную образовательную программу, которая предназначена для родителей и сотрудников образовательной сферы, участвующих в процессе воспитания детей. Цель программы заключается в формировании и закреплении принципов здорового образа жизни у молодого поколения.

Образовательная программа включает в себя 250 уроков, которые охватывают такие важные темы, как формирование здоровья ребенка еще в утробе матери, факторы, влияющие на первые и последующие годы жизни, принципы сбалансированного питания в зависимости от возраста, а также правильный выбор первого прикорма и поддержка привычки выбора полезной пищи самим ребенком.

Участниками проекта «Здоровое поколение» стали уже более 20 тысяч человек. Чтобы присоединиться к проекту, достаточно перейти по ссылке и зарегистрироваться.

Участникам доступны 250 уроков по самым востребованным темам, гайды, методички, чек-листы и онлайн-дневник. Проект поможет преодолеть и предотвратить различные заболевания, связанные с органами желудочно-кишечного тракта, низким иммунным ответом, расстройствами пищевого поведения, а также дефицитными состояниями минералов и витаминов в организме.