Югра заняла седьмое место в рейтинге среднедушевых доходов населения

Среднедушевые доходы югорчан во втором квартале 2023 года составили 70 тысяч рублей в месяц. Таким образом, регион занимает седьмое место рейтинга по уровню доход населения, пишет РИА «Новости».

Первое место в перечне занимает Ямал, где доходы составляют 140,3 тысячи рублей. Тюменская область с доходами в 40,9 тысяч расположилась на третьем месте. Среди аутсайдеров оказались Тыва, Ингушетия и Карачаево-Черкесская Республика.

«Лидером рейтинга с наибольшим значением доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг стал Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 5,90. В то время как в Карачаево-Черкесской республике показатель доходов и фиксированного набора составил всего 1,15. Таким образом, среднестатистический житель этой республики примерно в пять раз беднее жителя ЯНАО», – подчеркнули аналитики.