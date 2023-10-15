48 новых случаев коронавируса зарегистрировали в ХМАО за сутки

В Югре за минувшие сутки выявили 48 новых заболевших коронавирусом. Случаи заражения зарегистрированы в 11 муниципалитетах округа. Больше всего в Ханты-Мансийске - 12, Сургуте - 10 и Нижневартовске - 8. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 5 новых заболевших, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«Среди детей (учащиеся, воспитанники) – 7 случаев, среди рабочих – 10 случаев, среди служащих – 10 случаев, из них работники медицинских организаций – 3 случая, среди пенсионеров – 12 случаев, среди прочих групп населения – 9 случаев», - говорится в сообщении.

Уточняется, что у всех заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ.