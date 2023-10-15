Парку «Сибирские увалы» в ХМАО исполнилось 25 лет

Парк «Сибирские увалы» в ХМАО отмечает 25-летний юбилей. Он появился на карте особо охраняемых природных территорий региона 15 октября 1998 года, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«Свое название эта заповедная территория получила не случайно: ее рельеф представлен сочетанием крупных холмов с пологими склонами – увалами, образованными в результате таяния ледника», - говорится в сообщении.

Парк «Сибирские увалы» расположен на площади порядка 300 тысяч га в северо-восточной части Западно-Сибирской равнины, в междуречье рек Глубокий Сабун и Сарм-Сабун. Задача парка - сохранить растительный и животный мир в условиях интенсивного хозяйственного использования тайги.

На заповедной территории живут 30 видов млекопитающих (северный олень, лось, соболь, норка, горностай, ласка, медведь, росомаха), что составляет примерно 52% от всех видов, зарегистрированных в округе. Также там можно встретить 110 видов птиц, среди которых орлан-белохвост, беркут, филин и скопа, занесенные в Красную книгу России.