Дождь и мокрый снег пройдут в ХМАО в выходные

Синоптики дали прогноз погоды на предстоящие выходные в ХМАО. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии, в субботу и воскресенье будет сыро местами, а ночью столбик термометра опустится до минусовых отметок.

В субботу, 14 октября, ожидается 0+5 градусов ночью, на севере округа до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +4+9 градусов. Пройдут небольшие, а местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер подует с юго-западной стороны.

В воскресенье, 15 октября, столбик термометра покажет -3+2 градуса ночью и +3+8 градусов днем. Дождь и мокрый снег ночью пройдут на большей части территории округа, днем - местами. Ветер западный 5-10 м/с.