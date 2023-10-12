Губернатор Югры участвует в мероприятиях Российской энергетической недели

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в сессии «Передовые технологии: диалог с лидерами нефтегазового сектора», прошедшей в рамках Российской энергетической недели. На мероприятии собрались представители крупного государственного и частного бизнеса, ученые и эксперты.

Участники сессии обсудили приоритеты развития, способствующие нормальной работе топливно-энергетического комплекса, внедрение отечественных технологий в сфере нефтегазового дела как в России, так и на мировой арене, а также международное сотрудничество.

Модератором разговора выступил советник генерального директора и руководитель центра компетенций технологического развития ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго России Олег Жданеев. Он подчеркнул, что Югра как базовый регион для добычи углеводородов в России играет ключевую роль в реализации перемен в нефтегазовом секторе.

Губернатор Наталья Комарова рассказала о мерах, направленных на стимулирование технологического развития нефтегазовой индустрии и смежных отраслей. В частности, она отметила, что создание научно-промышленной инфраструктуры способствует созданию разнообразных продуктов и услуг. В этом смысле точкой роста для региона станет особая экономическая зона в Нягани, где уже насчитывается пять ключевых резидентов.

Губернатор также подчеркнула, что регион выстраивает свою деятельность в соответствии с направлениями, предложенными правительством России – начиная с здоровьесбережения и заканчивая нефтегазодобычей и созданием материалов для использования в районах крайнего Севера и Арктики.

Наталья Комарова подчеркнула важность поддержки среднего профессионального и высшего образования для разных отраслей. Для этого регион включился в федеральный проект «Профессионалитет», который способствует ускоренной подготовке технических специалистов. Среди системных решений в этих направлениях также выделяется инновационный научно-технологический центр «ЮНИТИ ПАРК», который строится в Сургуте.