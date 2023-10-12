Губернатор Югры провела встречу с главой и депутатами Сургутского района

Губернатор Наталья Комарова обсудила вопросы реализации жилищных программ в ходе рабочей встречи с главой Сургутского района Андреем Трубецким, председателем думы Сургутского района Валентином Полторацким и депутатами районной думы. В ходе встречи обсуждались важные аспекты программы по переселению из фенольного и аварийного жилья.

Губернатор Комарова выразила свою благодарность команде Сургутского района за успешную реализацию фенольной программы и сообщила, что правительство России выделило дополнительные финансовые ресурсы для района с целью расселения жителей из аварийного и фенольного жилья. Сургутский район стал первым в стране и регионе, который активно участвует в этой программе. Первые ключи жители получили в декабре 2022 года.

На текущий момент более тысячи семей выразили желание участвовать в этой программе, 65 семей уже улучшили свои жилищные условия. Это является результатом комплексной работы с жителями и застройщиками района, где созданы комфортные условия для реализации программы. В рамках программы по ликвидации фенольного и аварийного жилфонда в этом году было введено более 60 тысяч квадратных метров жилья.

Продолжается строительство объектов образования. Важным проектом является строительство средней общеобразовательной школы на 1,100 учащихся в поселке Белый Яр. Работы ведутся по концессии, степень готовности составляет 15 процентов.

В 2024 году планируется запуск комплекса «Югра резорт», что поспособствует увеличению туристического потока в регионе. Этот частный рекреационный комплекс строится при поддержке районной администрации и включает в себя гостевые дома, ресторан, спа-комплекс и площадки для спорта и отдыха.

В октябре-ноябре Наталья Комарова проведет рабочие поездки во все муниципальные образования регионе, где выслушает отчеты глав и соберет обратную связь на встречах с гражданами. Итоги этой работы будут отражены в ежегодном отчете правительства Югры и инвестиционном послании губернатора.