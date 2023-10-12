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Югорчане стали производить на 51 тысячу тонн отходов меньше

В Югре за прошлый год более 400 тысяч тонн мусора вывезли на полигоны

Югорчане стали производить на 51 тысячу тонн отходов меньше
Фото: АО «Югра-Экология»

В Югре за 2022 год на полигоны вывезли 448 424 тонны твердых коммунальных отходов. В сравнении с 2020 годом, этот показатель уменьшился на 51 233 тонны. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Югра-Экология».

Кроме того, югорчане после открытия экоцентров активно сдают мусор на переработку. Так, за год работы экоцентров жители региона сдали на переработку 220 тонн отходов. Всего в 2022 году на вторичную переработку было направлено 3 479 тонн отходов.

«Перед региональным оператором правительством ХМАО-Югры ставятся задачи по выполнению насущных экологических вопросов, – отмечает руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев, – обеспечение качественного вывоза ТКО, недопущение и ликвидация несанкционированных свалок, внедрение раздельного сбора отходов и переработки вторсырья, сохранение чистой окружающей среды для будущих поколений Югры».


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Сегодня в 13:07, просмотров: 53, комментариев: 0
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