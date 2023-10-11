Как прошла рабочая поездка губернатора Югры в Сургут

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе своего масштабного турне по всем муниципалитетам округа посвятила два дня работе в Сургуте. Она побывала на нескольких предприятиях и стройках, встретилась с руководством администрации и думы города, а также в течение нескольких часов напрямую общалась с активными сургутянами. Подробности – в материале «НГ».

Первой остановкой стала строящаяся школа на 900 мест в 42-м микрорайоне. Этот проект реализует компания «Сибпромстрой» в рамках национального проекта «Образование». Глава региона удостоверилась в том, что работы идут качественно и в срок, строительство входит в завершающую стадию, и руководство компании заверило, что объект будет готов до конца текущего года.

Затем губернатор посетила Школу креативных индустрий – инновационный образовательный проект, ориентированный на подростков и молодежь в сфере креативных навыков. Эта школа начала свою работу 1 сентября текущего года и предоставляет обучение в четырех различных творческих студиях, охватывающих несколько креативных направлений. Наталье Комаровой продемонстрировали серьезное техническое оснащении школы, включая компьютеры для графики и анимации, аппаратуру для работы со звуком, создания дополненной и виртуальной реальности, а также фото- и видеоматериалов. Занятия проходят бесплатно, первые отзывы от воспитанников и их родителей – сугубо положительные.

Еще один пункт программы – Домостроительный комбинат «Сибпромстроя». Это одно из ведущих предприятий в Югре, специализирующееся на производстве стройматериалов. Наталье Комаровой показали производственные процессы, также она обсудила с соучредителем компании «Сибпромстрой» Николаем Сторожуком вопросы, связанные с продукцией и оборудованием. Важный аспект – предприятие уже много лет работает на российском оборудовании и славится надежностью и низкими затратами на производство.

Далее Наталья Комарова провела встречу с собственниками квартир в домах №1 и №2 ЖК «Любимый». Там восстановления своих прав на давно купленное жилье ожидают 286 семей. Готовность обоих домов составляет 100 процентов, что стало возможным благодаря совместным усилиям инвестора, правительства автономного округа, администрации Сургута и специальным фондом, занимающимся проблемами дольщиков, которым руководит губернатор.

Завершая программу первого дня, глава региона ознакомилась с концепцией комплексного развития территорий в 1 и 2 микрорайонах. Ее прямо на месте реализации презентовала компания «Брусника». Она снесет аварийное жилье, после чего построит новый жилой комплекс в соответствии с утвержденным в регионе Югорским стандартом развития территорий. Глава Сургута Андрей Филатов также отметил, что 500 квадратных метров жилья новой застройки будет предоставлено администрации города для реализации социальных нужд.

Во второй день своего визита Наталья Комарова посвятила много времени общению с представителями власти и общественности. «Нам предстоит серьезная работа по оценке того, что и насколько успешно мы сделали за текущий период, 2023 год, и по определению точек на Карте развития Югры, которые мы выбираем на следующий, 2024-й. Нужно выработать конкретные решения на среднесрочный период. Таким образом будем выстраивать обеспечение этих решений, начиная с государственного, муниципального планирования, в том числе в части инвестиционного, социального-экономического развития территорий», – обратилась она к коллегам на встрече с депутатским корпусом и главой Сургута.

Глава Сургута Андрей Филатов представил губернатору общий обзор текущего состояния города. Он подчеркнул, что население города продолжает расти и на данный момент составляет 415 тысяч человек. Реальные доходы горожан увеличились на 5 процентов, а заработная плата выросла на 8 процентов. Экономика города обеспечивает занятость около 200 тысяч человек, из них 42 процента работают в сфере частного бизнеса. Доля самозанятых сотрудников малого бизнеса выросла на 30 процентов по сравнению с 2022 годом.

В Сургуте продолжается большая работа по благоустройству дворов. В этом году обновляется десять придомовых территорий, а на 2024 год уже принято 51 заявка от инициативных жителей. Администрация города также серьезно взялась за восстановление внутриквартальных проездов, которые десятилетиями находились в бесхозяйном состоянии. На ближайшие годы запланирован ремонт 42 проезда, приоритет отдается тем, которые ведут к школам и социально значимым объектам.

Андрей Филатов рассказал и о масштабных подвижках в решении проблемы колейности на дорогах – за два года администрации удалось устранить эту проблему в том объеме, который был выявлен на начало 2022 года (только в 2023 году закрыли 150 тысяч квадратных метров колеи). В целом за прошедшую летнюю кампанию в городе под ремонт попали 300 тысяч квадратных метров дороги, из них 70 тысяч взял на себя Сургутнефтегаз. Сейчас город завершает два крупных проекта капремонта, выполняемых по программе «Безопасные качественные дороги», – улица Привокзальная и проспект Комсомольский. Последний отчасти сделали благодаря инструменту муниципальной концессии.

Важной темой, которая была поднята и на губернатора с представителями исполнительной и представительной властей, и во время разговора с гражданами – транспортная реформа. Изменение маршрутной сети автобусов позволило включить в городскую сеть пять микрорайонов, куда в жизни не заезжал муниципальный общественный транспорт, а также увеличить число автобусов на линии со 151 до 166, пассажироперевозок – с 1,5 млн до 2 млн поездок. Более того, город закупит десять новых автобусов за счет средств бюджета напрямую (их поставят в начале 2024 года), и еще 30 – по лизинговому соглашению со Сбербанком. «Это почти 30-процентное пополнение автобусного парка», – отметил Андрей Филатов.

Особое внимание было уделено проблеме переселения жителей из аварийного фонда. Ранее Наталья Комарова поддержала просьбу до конца года выделить средства на приобретение жилья для всех очередников, чье жилье было признано аварийным после 1 января 2017 года. Андрей Филатов охарактеризовал это решение как настоящее событие для Сургута.

Разумеется, в повестке дня значилось и строительство инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк». Глава Сургута отчитался – до конца года будут исполнены три из десяти муниципальных контрактов по обустройству коммунальной инфраструктуры и берегоукреплению. Остальные будут закрыты в следующем году.

Также городская администрация планирует в 2024 году работать с проектами комплексного развития территорий, начать масштабную реконструкцию ливневой канализации, продолжить строительство очистных сооружений и приведения в порядок водоводов. «С региональной и вашей поддержкой, с нашей вовлеченностью все получится реализовать», – заверил главу региона Андрей Филатов.

Завершился визит губернатора четырехчасовой встречей с активными гражданами. За это время прозвучали более 30 вопросов и предложений, по итогам которых Наталья Комарова дала свыше 15 поручений. В частности – о создании специальной стоянки для приезжающих в Сургут на выходные югорчан с возможностью для них поехать в город на автобусе, что позволит разгрузить дороги. Глава региона поддержала проект предстоящей реконструкции улицы Киртбая, что окончательно приведет в порядок въездную улицу Сургута – вся документация по этому поводу уже имеется, дело за определением финансирования. Наталья Комарова также отметила положительный опыт сургутских ТОСов, которые ремонтируют дворы за счет городской субсидии – Андрей Филатов пообещал в 2024 году увеличить объем этой субсидии в два раза.

И одна из важнейших новостей – Наталья Комарова, по ее словам, обсудила с компаниями и властями города трансформацию жилищного строительства, чтобы новые многоквартирные дома в городе строились по новым принципам и соответствовали запросам граждан.

При поддержке Администрации Сургута