Дом югорского пенсионера газифицировали после прокурорской проверки

В дом пенсионера из поселка Унъюган Октябрьского района провели газ после вмешательства прокуратуры. Мужчина обратился в надзорное ведомство с жалобой на нарушение жилищных прав. В ходе проверки выяснилось, что пенсионер проживает в жилом помещении, находящемся в собственности муниципалитета, по договору социального найма.

«В 2013 году органом местного самоуправления ошибочно не было включено жилое помещение в муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по газификации жилого фонда с.п. Унъюган. В связи с этим газоснабжение жилого помещения не проводилось», - уточнили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Прокурор внес представления об устранении нарушений закона главам Октябрьского района и поселка Унъюган. После этого из бюджета выделили деньги на проведение работ по газификации жилого помещения, разработан соответствующий проект, осуществлено строительство газопровода и закончены работы по его технологическому присоединению.