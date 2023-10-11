Власти ХМАО планируют восстановить вырубленные и сгоревшие леса в 2024 году

В Югре по итогам 2023 года восстановят почти 26 тыс. га леса. Полностью восстановить вырубленные и погибшие от пожаров леса планируется в 2024 году, сообщил ТАСС первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

«В текущем году в Югре запланированы работы по лесовосстановлению на общей площади 25,9 тыс. га. В результате по итогам текущего года в регионе будет восстановлено 91,7% всего ранее погибшего и вырубленного леса. Полностью его восстановить планируется в 2024 году», - отметил Збродов.

Всего в округе планируется восстановить около 100 тыс. га леса.

По данным региональных властей, в текущем году площадь лесных пожаров сократилась в 6,6 раза (до примерно 64,3 тыс. га) в сравнении с прошлым годом. Ущерб от пожаров снизился на порядка 1,4 млрд рублей - до примерно 1,1 млрд рублей.