Хирурги Югры удалили крупную кисту яичника 13-летней пациентке

В гинекологическое отделение Сургутской городской клинической больницы попала 13-летняя пациентка из Мегиона с крупной кистой яичника. Оказалось, что за три месяца девочка набрала 20 кг, сообщили в Депздраве Югры.

«Объемное жидкостное образование величиной в 20 см полностью занимало малый таз и требовало оказания квалифицированной медицинской помощи в экстренном порядке. Помимо гигантских размеров кисты, осложнял ситуацию большой вес ребенка − 100 кг», − подчеркнула заведующая гинекологическим отделением Гульнара Духина.

Хирурги-гинекологи успешно провели эндоскопическую операцию с минимальной травматизацией тканей яичника. Врачам удалось сохранить репродуктивную функцию юной пациентки.