218 новых заболевших ковидом выявили в Югре за неделю

В ХМАО за неделю с 3 по 9 октября выявили 218 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба окружного правительства. Неделей ранее было 222 новых заболевших.

Случаи заражения зарегистрированы в 21 муниципалитете региона. Больше всего в Ханты-Мансийске - 82, Сургуте - 45 и Нижневартовске - 17. В других городах и районах ХМАО зафиксировано от 1 до 6 новых заболевших ковидом за неделю.

У 216 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у двух пациентов диагностировали пневмонию.

Вылечились за минувшую неделю 189 человек, за весь период пандемии – 268 292 югорчанина. Умерли за весь период от ковида 2 618 человек.