В Пыть-Яхе полицейские остановили автомобиль с помощью стрельбы по колесам

В Пыть-Яхе ночью полицейские гонялись за водителем Daewoo Nexia. Остановить автомобиль удалось лишь после стрельбы по колесам. Подробности происшествия описали в телеграм-канале «Полиция Югры».

Инспекторы ДПС заметили на перекрестке улиц Центральная и Тепловский тракт автомобиль Daewoo Nexia без государственных регистрационных знаков. Водитель проигнорировал требования остановиться и, увеличив скорость, попытался скрыться.

В полиции отмечают, что автомобилист, двигаясь в сторону поселка Усть-Юган, проехал на запрещающий сигнал светофора и неоднократно выезжал на полосу встречного движения. На дороге «Нефтеюганск – Мамонтово» к преследованию присоединился еще один экипаж ДПС.

«На неоднократные требования о прекращении противоправных действий водитель не реагировал. В связи с чем инспектором ДПС были произведены прицельные выстрелы по колесам с повреждением одного из них. Продолжив движение с пробитым колесом, на участке дороги с крутым поворотом в районе поселка Усть-Юган злоумышленник не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Также механические повреждения получили два патрульных автомобиля. Пострадавших в результате происшествия нет», - пишет телеграм-канал.

Водителем авто оказался 37-летний мужчина. На него составили 7 административных протоколов, а также возбудили административное производство. Машину нарушителя поместили на специализированную стоянку.