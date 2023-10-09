Югорчанину грозит колония за кражу 13 бутылок шампуня

Житель Сургутского района стал фигурантом уголовного дела о краже. Он вынес из магазина 13 бутылок шампуня, а потом продал их, сообщает пресс-служба районного ОМВД.

«24-летний подозреваемый в одном из магазинов п.Солнечный совершил кражу 13 флаконов шампуня. Общая сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей. Похищенное злоумышленник реализовал, деньги потратил на личные нужды», - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.