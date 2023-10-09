Югра заняла седьмое место в рейтинге по материальному благополучию населения

Югра вошла в первую десятку рейтинга регионов России по материальному благополучию населения, заняв в нем седьмое место. Это следует из исследования РИА «Новости».

«Первые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Санкт-Петербург, Мурманская область и Камчатский край», – отмечает издание.

На последних строчках разместились Карачаево-Черкесия, Тува и Ингушетия.

Рейтинг составлен на основе данных официальной статистики. Аналитики учитывали отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также во внимание принимались доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2022 года.

Добавим, что позиции Югры не изменились с прошлого года. По итогам 2021 года округ также занял 7 место в рейтинге.