Двое детей пострадали в ДТП в Югре из-за безответственности взрослых

В субботу, 7 октября, на автодороге «Ханты-Мансийск-Горноправдинск» произошло ДТП, в котором 10-летний мальчик и пятилетняя девочка получили травмы. Юные пассажиры перевозились с нарушением установленных правил, рассказали в телеграм-канале «Госавтоинспекция Югры».

«Около 13:43 в районе 115 км автодороги «Ханты-Мансийск - Горноправдинск», 35-летний водитель «Mitsubishi Lander», по предварительным данным, при выполнении маневра «обгон», не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Кia», движущимся в попутном направлении. В результате ДТП юные пассажиры Mitsubishi,10-летний мальчик и 5-летняя девочка получили травмы», − говорится в сообщении

Отметим, что водителя «Mitsubishi Lander» привлекли к административной ответственности по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. Ему придется заплатить штраф в размере 3 000 рублей.

Всего за минувшие выходные в Югре зарегистрировали 10 ДТП, в которых 17 человек получили травмы.