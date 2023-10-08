Идею бесплатной раздачи товаров с истекающим сроком годности поддерживают большинство югорчан

Большинство жителей Югры одобрили идею появления в магазинах «социальных полок» с товарами с истекающим сроком годности для пенсионеров и других уязвимых групп населения. Об этом говорится в результатах опроса сервиса SuperJob.

«74% жителей Югры — за «социальные полки». 14% — против, их основные доводы: «Нужно пенсии повышать, а не просрочку раздавать; «Товары с истекающим сроком годности несут опасность для здоровья человека»; «Наглецы все расхватают, нуждающимся ничего не останется»; «Это унижение человеческого достоинства!» – сообщают в сервисе.

Подчеркнем, что югорчане до 34 лет одобряют предложение чаще тех, кто старше (70%).