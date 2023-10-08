С начала купального сезона на воде погибли 57 жителей Югры

В Югре с начала купального сезона утонули 57 местных жителей. В необорудованных местах утонули трое детей и 41 взрослый, а из-за происшествий с маломерными судами – 13 человек, сообщили в «Сургутской трибуне» со ссылкой на окружную ГИМС.

Югорчан призывают быть более осторожными, так как с переменой сезона риск трагедий на водоемах возрастает. Понижение температуры приводит к туману и плохой видимости, а из-за усиления ветра образуются волны. Кроме того, на реках и озерах местами обнажились перекаты, отмели, каменистые образования, увеличилось количество травы и водорослей, рассказали специалисты.

Напоминаем, ранее в Югре на реке Нягань-Юган обнаружили тела двух мужчин.