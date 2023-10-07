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В строительство моста через Обь вольют дополнительно 13,3 млрд рублей

13,3 млрд рублей выделят власти ХМАО дополнительно на строительство моста через Обь

В строительство моста через Обь вольют дополнительно 13,3 млрд рублей
Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Правительство ХМАО одобрило законопроект, предусматривающий увеличение доходов бюджета региона в 2023 году на 62,5 млрд рублей. Соответствующее решение было принято на заседании под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

«По предложению департамента финансов автономного округа правительством Югры принято решение об увеличении доходов бюджета региона в 2023 году на 62,5 млрд рублей в основном за счет налога на прибыль; расходов — на 27,2 млрд рублей», - сообщает региональный департамент внутренней политики.

Из указанной суммы 13,3 млрд рублей выделяется на опережающее строительство второго моста через Обь рядом с Сургутом, отмечает «Вестник Сургутского района». Часть денег также направят на приобретение жилья для детей-сирот и людей, проживающих в аварийных и фенольных домах, выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и подготовку земельного участка для инвестиционного проекта «Промышленная площадка г. Нягань».


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              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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              *RECURSION*
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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      object(CList)#320 (5) {
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          [0]=>
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            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
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        bool(false)
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