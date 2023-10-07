111 отжиманий и золотые медали: югорчанка установила рекорд на Спартакиаде пенсионеров

Лорита Абдуллина из Лянтора стала звездой VIII Спартакиады пенсионеров России, прошедшей в Санкт-Петербурге. Она установила рекорд в возрастной группе 55-59 лет, выполнив 111 отжиманий. Кроме того, Лорита завоевала золотые медали в пулевой стрельбе и дартсе, а также первое место в общем зачете, сообщает пресс-служба администрации Сургутского района.

Спортивные успехи Лорита объясняет регулярными тренировками и активным образом жизни. «Более 30 лет я работаю инженером по ремонту скважин. Являюсь мастером спорта по зимнему полиатлону и спортивному боулингу, занимаюсь легкой атлетикой, стрельбой, настольным теннисом и катаюсь на горных лыжах. В день у меня по 2-3 тренировки, это мой образ жизни, мне все интересно. Желаю моим ровесникам заниматься спортом и быть здоровыми!», – поделилась Лорита Абдуллина.

VIII Спартакиада пенсионеров России прошла в Санкт-Петербурге и собрала 720 «серебряных спортсменов» из 77 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Финляндии.