Колбасы и сосиски с вирусом африканской чумы свиней обнаружили в ХМАО

В ХМАО обнаружили продукцию, зараженную вирусом африканской чумы свиней. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайтах администраций Югорска, Березовского, Сургутского и Октябрьского районов. Некоторые из них позднее удалили, отмечает РБК-Тюмень.

«В нашем округе обнаружили много партий продукции, зараженной вирусом африканской чумы свиней, которые поступили на продажу в регион», - цитирует ТАСС сообщение администрации Югорска, которое впоследствии исчезло с сайта.

Геном вируса АЧС выявлен в ветчине "Филейская Столичная", колбасе "Докторская Вязанка" компании "Стародворские колбасы", а также в сосисках "Баварские", "Баварские с сыром" компании "Владимирский стандарт", пишет ТАСС. При этом уточняется, что на людей вирус не распространяется, он опасен только для свиней и диких кабанов.

Африканская чума свиней проявляется высокой температурой, синюшностью кожи и кровоизлияниями внутри органов у пораженных животных. Заболевшая свинья может скончаться в течение пяти дней. Замороженное мясо является источником инфекции, поэтому оно изымается из продажи и уничтожается. Хотя для человека это заболевание не представляет опасности, он может стать переносчиком инфекции и причинить значительный ущерб сельскому хозяйству.