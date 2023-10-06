Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки в Тундрино, в которой пострадал госинспектор

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки в поселке Тундрино, в которой пострадал государственный инспектор по охране памятника природы. Он получил сотрясение мозга, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО в своем телеграм-канале.

«В соцмедиа сообщается, что в поселке Тундрино между мигрантами и местными жителями произошла драка, в результате которой государственный инспектор по охране памятника природы получил сотрясение мозга. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в Тундрино произошла драка между приезжими из Сургута и Нефтеюганска и жителями поселения. Местным не понравилось то, что приехавшие к ним жители других городов развели костер в неположенном месте. Полиция Сургутского района возбудила административное дело по статье о побоях, уточняет «Вестник».