Заблудившаяся в Нефтеюганском районе девушка самостоятельно выбралась из леса

В Нефтеюганском районе заблудившаяся в лесу 29-летняя девушка самостоятельно выбралась из леса. Проведения аварийно-спасательных работа не потребовалось, сообщает пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».

«Дежурная группа выезжала в район д. Каркатеевы по сообщению: в лесном массиве потерялась женщина. По прибытию к месту вызова, спасателям сообщили: девушка вышла из леса самостоятельно», - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщение о заблудившейся в лесу девушке поступило спасателям вечером 4 октября. Югорчанка сама позвонила в службу спасения и рассказала, что пошла в лес за грибами рядом с поселком Каркатеевы и заблудилась.

К поискам девушки подключились волонтеры, пишет Sitv. Они искали заблудившуюся югорчанку в течение ночи и утром 5 октября. Около 11 часов дня им поступила информация от ЕДДС о том, что девушка нашлась. Выяснилось, что после звонка спасателям она самостоятельно выбралась из леса и вернулась домой в тот же вечер. Телефон югорчанки промок, поэтому, по ее словам, она не смогла перезвонить и сообщить о том, что с ней все хорошо.