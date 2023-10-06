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Путин дал поручение по строительству железнодорожной дороги между Югрой и БАМом

Президент РФ поручил оценить возможность строительства Северо-Сибирской железной дороги

Путин дал поручение по строительству железнодорожной дороги между Югрой и БАМом
Фото: ru.freepik.com

Президент России Владимир Путин дал поручение оценить возможность строительства Северо-Сибирской железной дороги. Планируется, что она соединит Югры с Байкало-Амурской магистралью. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области – Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», – сообщают в документе.

Срок на исполнение поручения − до 1 марта 2024 марта.

Ранее в siapress.ruдепутат думы Сургута Алексей Кучин рассказал, почему это важный проект для города.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 56, комментариев: 0
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      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#336 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#336 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
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            [0]=>
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        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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