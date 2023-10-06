Президент РФ поручил оценить возможность строительства Северо-Сибирской железной дороги

Президент России Владимир Путин дал поручение оценить возможность строительства Северо-Сибирской железной дороги. Планируется, что она соединит Югры с Байкало-Амурской магистралью. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области – Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», – сообщают в документе.

Срок на исполнение поручения − до 1 марта 2024 марта.

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