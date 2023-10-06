16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  99,6762   EUR  104,7877  

Новости

Больше новостей
Вы могли бы отказаться от поездок на собственном автомобиле в пользу общественного транспорта?

Да, целиком и полностью 29%

Да, частично 23.4%

Нет 25.5%

У меня нет автомобиля 20.7%

Не знаю 1.4%

Всего голосов: 145

Комментировать
0
Вы следите за ценами на бензин?

Да 54.1%

Нет 45.9%

Всего голосов: 109

Комментировать
0
Вы готовы вкладывать личные деньги в борьбу с вандализмом?

Да, в пределах разумного 15.1%

Нет, на себя денег не хватает 78.3%

Не знаю 6.6%

Всего голосов: 106

Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре подросток на «Ладе» сбил насмерть женщину с младенцем

17-летний югорчанин на «Ладе» сбил насмерть женщину с ребенком

​В Югре подросток на «Ладе» сбил насмерть женщину с младенцем
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

Трагическое ДТП произошло накануне, 5 октября, в деревне Лямина Сургутского района. Водитель автомобиля Lada Vesta сбил мужчину, женщину и ребенка в коляске и скрылся с места. В результате женщина погибла на месте, мужчину и ребенка доставили в больницу, где малыш от полученных травм скончался, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«В ходе проверки полицейскими установлено, что не имеющий права управления транспортными средствами 17-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», не справился с управлением, съехал на левую по ходу движения обочину и тротуар, где совершил наезд на пешеходов: женщину, мужчину и месячного ребенка, находящегося в коляске», - рассказали подробности в пресс-службе.

Несовершеннолетнего водителя задержали, против него возбудили уголовное дело.

Еще одна авария с ребенком произошла также накануне в поселке Междуреченский Кондинского района. По данным полиции, 46-летний водитель Лады на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на детскую коляску с находящимся в ней годовалым мальчиком. В результате ребенок получил травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 5 ДТП, в которых 3 человек погибли и 5 пострадали.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 09:56, просмотров: 132, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянина жестоко избили и ограбили в парке 673
  2. ​Аналитики выяснили, кто из педагогов больше всех зарабатывает в ХМАО 617
  3. Жители Сургута на время останутся без воды 595
  4. Выпускница югорского вуза вышла в финал конкурса «Мисс Россия» 571
  5. ​Учителя должны быть нестандартными 568
  6. В 1 375 домах Сургута нагрелись батареи 548
  7. Знаменитый исполнитель оценил рассказ, который ему подарила журналист СИА-ПРЕСС 526
  8. В Югре вновь ждут Эмира Кустурицу 499
  9. ​Сургутянка в обмен на еду решилась на фиктивный брак с мигрантом 485
  10. ​У Сургута появляется исторический шанс стать одним из главных транспортных узлов Сибири 428
  1. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 3433
  2. ​Взрыв термоядерной бомбы в космосе над Сибирью в первую очередь отбросит на 30 лет назад саму Сибирь 3122
  3. ​Живой труп 2128
  4. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 2101
  5. ​Югра приняла очередной крупный форум, посвященный человеку и государству 1910
  6. В Сургуте изменилось движение трех автобусов 1636
  7. Пропавшего в Сургуте подростка нашли в Екатеринбурге 1519
  8. Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Югры 1475
  9. ​«Агентство воздушных сообщений» уже представляет собой небольшой рынок и живет на грани рентабельности. Городу проще его продать» 1381
  10. Сургут занял 13 место в рейтинге Forbes лучших городов для бизнеса 1291
  1. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 4055
  2. ​Антон Акулов: «Мы хотим дать детям базовые навыки для современных и востребованных профессий» 3438
  3. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 3433
  4. Жительница Ханты-Мансийска стала одним из лучших фотографов планеты 3262
  5. ​А Сургуту слабо? 3225
  6. ​В Сургуте изменили механизм использования социальных транспортных карт 3149
  7. ​Взрыв термоядерной бомбы в космосе над Сибирью в первую очередь отбросит на 30 лет назад саму Сибирь 3122
  8. Диана Филатова: «Чем интереснее и ярче человек провел отпуск, тем тяжелее ему будет вернуться к работе» 3107
  9. Не тех блокируем 2880
  10. «Витамин D вырабатывается в организме только под воздействием прямых солнечных лучей. Россия находится в зоне косых солнечных лучей, поэтому прогулка не поможет восполнить дефицит» 2652

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика