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​Аналитики выяснили, кто из педагогов больше всех зарабатывает в ХМАО

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии для учителей в ХМАО

​Аналитики выяснили, кто из педагогов больше всех зарабатывает в ХМАО
Фото: pixabay

В ХМАО среди педагогов выгоднее всего работать преподавателем английского языка или учителем начальных классов. Работодатели готовы платить им самые высокие зарплаты, следует из результатов исследования рекрутинговой платформы HeadHunter.

«Преподавателям английского языка, работающим удаленно, в Югре предлагают от 60 000 до 100 000 рублей на руки. Учителям начальных классов готовы платить от 66 000 рублей. В то время как педагогам по истории и обществознанию в школах округа обещают зарплату от 40 000 до 80 000 рублей», — цитирует Ura.ru сообщение экспертов платформы.

На текущий момент в регионе открыто около 70 вакансий для учителей. Из них 20% предлагают зарплату от 75 тысяч рублей и более. При этом средняя учительская зарплата в ХМАО снизилась по сравнению с прошлым годом на 2,5 тыс. рублей и составила 52,1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что, по мнению жителей Югры, достойная зарплата учителя должна составлять 90 тыс. рублей в месяц.


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Сегодня в 16:04, просмотров: 84, комментариев: 0
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