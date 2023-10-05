Более 17 тысяч педагогов из Югры поздравили с профессиональным праздником

В общеобразовательных учреждениях Югры трудятся 17 241 педагогических работника. Они обучают 237 886 детей, рассказала губернатор округа Наталья Комарова в своих соцсетях.

«Наши учителя помогают раскрыть талант ребенка, поддерживают детей в их личностном росте. Благодаря вам, уважаемые учителя, югорские школьники получают образование, отвечающее высоким стандартам», − подчеркнула глава региона.

В Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, Минпросвещения России реализует масштабный онлайн-проект «Педагогические династии России». Наталья Комарова отметила, что в Югре работают представители 654 педагогических семей.