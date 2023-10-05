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В Югре вновь ждут Эмира Кустурицу

В ХМАО принимают заявки на участие в кинофестивале «Дух огня»

В Югре вновь ждут Эмира Кустурицу
Фото: телеграм-канал "Югра официально"

В Югре стартовал прием заявок на участие в ХХII международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня». Он пройдет в Ханты-Мансийске с 9 по 12 марта 2024 года и соберет кинематографистов из разных стран мира, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

Темой фестиваля будет особый язык национальной кинематографии. Круглый стол на эту тему проведет сербский режиссер и президент фестиваля Эмир Кустурица, который намерен добраться до Югры со второй попытки.

«Президент фестиваля Эмир Кустурица подтвердил свое намерение посетить Ханты-Мансийск и принять участие в фестивале», - отметили в пресс-службе департамента.

Приезд Эмира Кустурицы на фестиваль «Дух огня» в ХМАО ожидался еще весной текущего года. Однако накануне поездки режиссер сломал ногу. Визит в Югру пришлось отложить.


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Сегодня в 12:11, просмотров: 164, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:25
Что-то давно его не было.

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